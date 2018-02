In Olanda e direttamente da Napoli, alcune voci tornano a puntare il dito contro la Juventus per aver creato problemi sul mercato alla squadra di De Laurentiis. Dopo Politano, Younes dell'Ajax è un altro acquisto che può sfumare per gli azzurri nonostante fosse tutto già fatto; ma dietro non c'è la Juve, assolutamente non interessata, Marotta e Paratici non si sono mossi per loro.