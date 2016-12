Il week-end di Natale, per ora, non ha portato ad alcun passo in avanti per Witsel. Nè della Juve, nè dello Zenit. Così rimane ancora bloccata la trattativa alla distanza, minima ma rigidissima, tra ultima domanda ed ultima offerta: Marotta non è intenzionato ad andare oltre ai 6 milioni più bonus proposti nelle scorse settimane, lo Zenit non scende dalla valutazione di 10 milioni per lasciare andare il belga. Sul quale aumentano gli spettri cinesi e del Barcellona. Lo riporta anche il Corriere dello Sport.