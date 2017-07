sta vivendo un'estate complicata. L'avventura con lasi è conclusa e non è arrivato l'atteso riscatto. Quindi ritorno ae fine del sogno bianconero? Per ora. La Vecchia Signora, infatti, come rivela ilBiancoNero.com ( leggi qui ) vorrebbe prolungare il prestito di un altro anno, ma dalla Svizzera fanno muro e vorrebbero tenerlo per farlo giocare in prima squadra. Ora a Cherubini la decisione: insistere o lasciar perdere? Dipenderà anche dalle direttive di Dal Canto.