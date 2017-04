Partiamo dalla fine questa volta.

Onore ed applausi ad un Atalanta mai doma che, nonostante la rimonta della Juventus, riesce a riprendere la partita in maniera stoica grazie a Freuler, evitando la sconfitta in Zona Cesarini.

Juve, primo tempo non pervenuto

Un Atalanta davvero ben messa in campo da Gasperini nel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio grazie al gol del sempre più sorprendente Conti (ma che assist Gomez!).

La formazione schierata in campo invece da Allegri nei primi 45', pur se quella titolarissima, aveva evidentemente la testa altrove, probabilmente già alla sfida dì Champions League contro il Monaco.

Pjanic, che errore nel finale

Nel secondo tempo, decisamente un'altra Juve che prima trova un gol fortunoso per un infortunio tecnico di Spinazzola e poi nel finale la rete del sorpasso con un sempre più convincente Dani Alves, avanzato tatticamente da una brillante intuizione in corso di gara di mister Allegri.

Tutto reso vano, alla fine, però da un clamoroso errore di Pjanic, troppo spesso croce (in movimento) e delizia (da fermo) di questa squadra. Leggerezza che costa 2 punti pesanti alla formazione bianconera.

Si poteva forse mettere una pietra sopra definitiva sul campionato 2016/2017.

Bisognerà invece adesso seguire l'esito del derby di Roma di domani a pranzo per capire se nelle prossime settimane la Juventus dovrà lottare a piene forze su tutti i fronti o se almeno in campionato potrà (dovrà) applicare un ampio, ampissimo, turnover per evitare di arrivare 'cotti' a fine stagione.

Guida non se l'è sentita nemmeno stavolta

In fondo, quasi a fine pezzo, parliamo di quelle notizie che invece a parti invertite sarebbero valse edizioni straordinarie di telegiornali e prime pagine dei giornali.

Guida, davvero non fortunato quando vede bianconero, anche stavolta non se l'è sentita di fischiare un rigore nettissimo a favore della Juventus, proprio come capitato anni fa con l'allora squadra allenata da Conte.

A parti invertite, per un rigore così non fischiato contro la Vecchia Signora, sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Sarebbe servito l'intervento della Nato!

Ma non sarebbe giusto ora sminuire i meriti dell'Atalanta.

Giù le mani da Spinazzola

Ancora più in chiusura, solo un breve accenno (da mano nei capelli) ai deliri di tutti coloro che sui social e non solo hanno ipotizzato malafede nell'autogoal di Spinazzola (giocatore di proprietà bianconera).

L'antijuventinità è davvero una malattia che andrebbe studiata a fondo!