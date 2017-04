Quando a fine Gennaio, subito dopo la svolta tattica di Allegri e il passaggio al 4231, scrissi che la nuova Juve sembrava il Bayern Monaco in tanti, tantissimi (soprattutto di fede avversa), ironizzarono anche in maniera pesante.Invece era abbastanza evidente che la Juventus brutta e incompleta del 3-5-2 si stava finalmente trasformando in uno splendido cigno puntando forte sui suoi punti di forza, l'attacco e la difesa, e cercando invece di limitare al minimo il suo reparto divenuto più debole (il centrocampo) nel corso degli ultimi 2 anni.Finalmente si intravedeva il coraggio da noitanto invocato.Con quella svolta tattica, Allegri si è preso definitivamente la Juve, rispedendo al mittente tutte le critiche (la maggior parte prevenute) e relegando in un angolo le "vedove" di Conte.Bisognava solo avere il coraggio di continuare a perseverare su questo modulo anche quando sarebbero arrivate le grandi sfide.E il mister, contro il Barcellona, ha confermato di avere attributi di ferro!Giocare con Dani Alves, Alex Sandro, Pjanic, Cuadrado, Mandzukic, Dybala e Higuain contro il Barcellona è stata una dimostrazione di impavidità pazzesca.Non so, nel mondo, quanti altri allenatori al suo posto l'avrebbero fatto.Un fenomenale Dybala (da pallone d'oro) e un miracoloso Buffon su tutti.Poi Chiellini, Dani Alves (la sua migliore partita da quando è alla Juve) e Mandzukic da encomio.Il successo clamoroso per 3-0 ottenuto contro il Barcellona di Luis Enrique è merito principalmente loro.Bene anche Cuadrado, malino Higuain (stanco per il poco turnover?), male ancora Lemina.Questa Juve ha umiliato i blaugrana del quasi 70% di possesso palla, a conferma di quanto questa statistica conti davvero poco nella determinazione del risultato finale.Nel Barcellona si è salvato solo Messi, l'unico a provarci fino alla fine.La strepitosa rimonta ottenuta da Messi & C. contro il PSG non deve ne confondere ne spaventare.Per segnare 4 o 5 goal a questa Juventus non basterà un'impresa tra una settimana. Servirà davvero un miracolo.Perché la difesa juventina è indubbiamente la più forte al mondo e ipotizzare poi che nella gara di ritorno la squadra bianconera non realizzi almeno un gol appare assai poco credibile.Poi nel calcio come nella vita tutto è possibile ma con un Dybala così e un Allegri che finalmente ha trovato il coraggio di osare fino in fondo questa Juve può davvero sognare in grande. Sempre con grande umiltà.