Il sogno Cardiff diventa sempre più realtà.

Nella gara di andata della semifinale di Champions League, la Juventus vince in casa della rivelazione stagionale Monaco e punta nel mirino la finale.



La notte del Pipita

Con una strepitosa doppietta, decisivo (finalmente anche in Champions) Gonzalo Higuain.

E’ arrivata la notte europea del Pipita che i tifosi bianconeri tanto hanno atteso per tutto l’anno.

Gonzalo Higuain, d’altronde, è stato comprato in estate a peso d’oro proprio per questo, per consolidare la forza internazionale della Juventus ed esser decisivo nelle partite che contano.

Due goal da attaccante vero, grazie anche a due splendidi assist di Dani Alves.



Dani Alves scusa

Un Dani Alves totalmente trasformato dal doppio confronto contro il Barcellona in poi e ormai tornato completamente ai suoi livelli stratosferici, che hanno trasformato i fischi e le critiche in caterve di scuse.

E’ proprio la mentalità di calciatori come il terzino brasiliano, abituati a vincere e a resistere alle pressioni di certe sfide, che si alza il tasso di una squadra. E non solo tecnico.

Mentalità, esperienza e forza evidenziata ancora una volta anche dalla BBC nuovamente al completo.

Una pura dimostrazione di solidità e sicurezza.

Dopo il Barcellona del fenomenale tridente Messi Suarez Neymar è rimasto a bocca asciutta anche lo spettacolare Monaco di Falcao e Mbappè.

Far crollare il muro bianconero è ormai davvero un’impresa per super eroi anche perché dove non arriva la BBC ci pensa sempre Super Gigi a mettere una toppa. Cristiano Ronaldo è avvisato.



Buffon da pallone d’oro

Ancora una volta infatti sono stati i miracoli di Buffon ad indirizzare al meglio la sfida ed evitare complicazioni da 'Sliding Doors'.

Straordinario nel primo tempo su Mbappè e nel secondo tempo su Falcao e Germain:

è un vero peccato che un fenomeno come Buffon debba invecchiare. Non ci sarà più un portiere come lui. Mai più.

Il più forte di tutti, di tutti i tempi e generazioni.

Il pallone d’oro sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento meritato di una carriera sensazionale.



Allegri, dove sono finiti i critici?

In chiusura, un pensiero su Allegri.

Ancora una volta ha stupito con una mossa tattica a sorpresa (Dani Alves avanzato con Barzagli al posto di Cuadrado) che ha spiazzato tutti in partenza ma che è risultata nuovamente decisiva.

Dove sono finiti ora tutti i critici e i detrattori del Mister toscano?

Perfetto anche nel dopo partita nel tirare le orecchie ad un distratto Pjanic che con alcune disattenzioni imperdonabili avrebbe potuto complicare e non poco l’esito della doppia sfida di Champions.

La finale non è stata ancora conquistata ma se lo spirito bianconero della settimana prossima sarà lo stesso di Montecarlo la Juventus non fallirà l’obiettivo Cardiff.

Potete scommetterci sopra e sbancare.