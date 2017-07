Continua senza sosta la trattativa che porterà Bernardeschi alla Juventus.

Dopo l'esito negativo della trattativa Schick (che peccato davvero), la dirigenza bianconera non vuole avere ulteriori imprevisti di mercato.

Salvo clamorose sorprese, sarà lui il prossimo colpo estivo della Vecchia Signora.



Avrà la maglia numero 10, come Roberto Baggio - Anche il giocatore ha deciso, vuole la Juventus a tutti i costi. Ormai è un separato in casa alla Fiorentina, che nel frattempo saggiamente gli ha risparmiato gli insulti dei tifosi viola in ritiro. Bernardeschi non ha paura di compiere questo grande salto e per dimostrare tutto il suo coraggio e rafforzare la sua scelta ha scelto di mantenere anche in bianconero la maglia numero 10. Come Roberto Baggio 27 anni fa. Certo, Bernardeschi non è paragonabile al più forte giocatore italiano di tutti i tempi e probabilmente (speriamo) non verrà ribaltata la città di Firenze come successe invece nel 1990, però il suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus è destinato ad aumentare ancora di più l'odio sportivo (e purtroppo non solo...) atavico tra le due tifoserie.



Maglia che pesa - E' innegabile che c'è una bella differenza tra indossare la maglia numero 10 in viola o indossarla in bianconero. La maglia numero 10 della Juventus pesa tantissimo. Dopo Roberto Baggio, solamente Del Piero, Tevez e Pogba hanno avuto il coraggio di farlo. Solo grandi campioni, così come quelli che l'avevano indossata un tempo: Sivori e soprattutto Platini, il più grande giocatore juventino di sempre. Bernardeschi avrebbe potuto fare una scelta alla Giovinco, ovvero chiedere un numero alternativo per tamponare un pò la pressione ed entrare in punta di piedi alla Juventus. Con questa richiesta invece dimostra di avere carattere. Poi sarà solo il campo a dirci se meriterà o meno questa maglia.



Bernardeschi si, Dybala no - Molti si continueranno a domandare il perchè non assegnare la maglia numero 10 a Dybala, indubbiamente il giocatore più talentuoso in rosa alle dipendenze di Mister Allegri. Giocatore per cui stravedo da un punto di vista tecnico e a cui in passato ho dedicato un libro. C'è un duplice motivo. Da una parte la voglia de "La Joya" di mantenere il 21 che tanto gli ha portato fortuna in questi anni (numero tra l'altro che alla Juve è stato indossato da grandissimi come Zidane, Thuram e Pirlo), dall'altra la volontà bianconera di non associare il numero a chi, come Pogba, potrebbe nel giro di pochi anni (o purtroppo forse anche prima...) diventare uomo mercato internazionale e lasciare la Vecchia Signora. Bernardeschi, in questo senso, ha molte più possibilità di restare in bianconero a lungo rispetto a Dybala stesso. Purtroppo la recente storia juventina insegna che dinanzi a grandi offerte nessuno è incedibile.



Emre Can il prossimo obiettivo - Sistemato l'ingaggio di Bernardeschi, dopo l'ufficializzazione di questi giorni di Szczesny e De Sciglio, la Juventus tenterà il tutto per tutto per portare in bianconero Emre Can, il centrocampista che più di tutti in questo momento è in cima alle preferenze della Vecchia Signora. Non sarà facile, perchè Klopp sta facendo di tutto per convincerlo a restare al Liverpool, ma sta prendendo sempre più forma la nuova Juve. In questo momento la sostituzione di Bonucci non è una delle priorità della dirigenza juventina mentre la posizione di Cuadrado, nonostante sia saltata la trattativa Schick, resta ancora in bilico. Dinanzi ad un'offerta importante il colombiano potrebbe ancora partire.



@stefanodiscreti