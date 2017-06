Il mercato della Juventus non è ancora entrato nel vivo, anche perchè nel frattempo nessuna delle rivali italiane sembra davvero aver accorciato il GAP. Anzi.



Bernardeschi alla Juve?



Le parole rilasciate dai Della Valle in settimana attraverso il comunicato stampa non ammettono interpretazioni: la Fiorentina è ad un bivio e si è messa probabilmente nella condizione di ripartire con un nuovo ciclo e nuovi interpreti.

Per questo, quello che solo poche settimane fa poteva sembrare impensabile (ovvero che le dirigenze di Juventus e Fiorentina si sedessero a trattare) oggi appare davvero meno impossibile.

L'impressione è che dinanzi all'offerta giusta, la Fiorentina cederà Bernardeschi alla Juventus.

Ma che giocatore è il talentino dell'Under 21 messosi in mostra anche al recente Europeo di categoria? Vale davvero oltre 40 milioni di euro?

Ad ascoltare e leggere (su whatsapp) il mio caro amico Jgor Barbazza, attore e grande appassionato di calcio e Juventus, si.



La 10 a Bernardeschi proprio no!



Di certo non è Roberto Baggio, ovvero un fenomeno il cui passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nell'estate del 1990 'giustificò' la sommossa popolare a Firenze per la cessione di quello che poi sarebbe diventato il giocatore italiano più forte di tutti i tempi.

Di certo non è nemmeno il giocatore di esperienza e carisma Champions che serve alla Juventus per puntare a ribaltare la storia internazionale della Vecchia Signora e sostituire nel posto sulla fascia (e nelle gerarchie dello spogliatoio) Dani Alves e forse anche addirittura Cuadrado (venderlo a 30 sarebbe follia!)

E' sicuramente però un talento di belle speranze, che alzerebbe il livello della panchina bianconera (già aumentato dall'acquisto di Schick).

Mi è stato chiesto in questi giorni se in caso di acquisto bianconero, sarebbe giusto affidargli addirittura la maglia numero 10.

La mia replica è stata un misto tra ironia e cinismo.

"L'ha indossata Magrin, la può indossare chiunque. Ma se non si vuole bruciare il ragazzo, la risposta è assolutamente no! Ci mancherebbe".

Affidare la maglia che è stata di Michel Platini, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero ad un ragazzo che ancora deve dimostrare tutto il suo valore e che quasi sicuramente partirebbe anche fuori dall'11 titolare nelle gerarchie di Allegri vorrebbe dire solo esporlo a pressioni evitabili e facili ironie, su social e dal vivo.

Non credo che i tifosi bianconeri, già scottati dagli ingiustificati aumenti degli abbonamenti allo stadio, farebbero la fila negli Juventus Store per acquistare la maglia numero 10 con su scritto il nome di Bernardeschi...

Quindi bene puntare sui giovani talenti italiani, bene rinforzare la panchina ed aumentare la qualità della rosa.

Ma non si punti a far passare Bernardeschi come il top player che ad oggi assolutamente non è.





@stefanodiscreti