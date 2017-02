La forza di una grande squadra sta nella costanza di rendimento.

Nel non dare mai per scontato incontro alcuno; nell'affrontare sempre qualsiasi avversario come se fosse la partita decisiva, cercando di limitare al massimo i cali di tensione, anche e soprattutto nel passaggio da una competizione all'altra e viceversa.



CALDARA stende il NAPOLI



Il Napoli, che grande ancora non lo è, dimostra invece come si può passare facilmente dalle stelle alle stalle in pochi giorni.

Cosa che capita normalmente alle squadre a cui manca la maturazione decisiva per fare il salto di qualità.

Un grande Caldara in versione goleador (addirittura doppietta) stende la squadra di Sarri, fa felice la tribù bergamasca in delirio ma anche i tifosi juventini e non solo per questioni di classifica.

L'acquisto del 1994 Mattia Caldara già effettuato da parte della Vecchia Signora conferma che i dirigenti bianconeri, nonostante il quinquennio record di successi, hanno ancora fame e non si sono seduti sugli allori.



RUGANI sempre più leader



Se poi guardando Juventus-Empoli ci si esalta (giustamente) anche per la crescita esponenziale di Rugani sempre più leader della difesa bianconera quando chiamato in causa, il futuro sembra esser proiettato ancora su nuovi successi, nonostante la matematica e la statistica.

In un sondaggio su Premium Sport è stato chiesto ai tifosi se, con le nuove milanesi guidate da proprietà cinesi propense ad investire e con la Roma stimolata dalla prospettiva del nuovo stadio di proprietà, le grandi si stanno davvero attrezzando per fermare il dominio bianconero che sta riscrivendo la storia del campionato italiano.

E' nella normalità pensare che ovviamente la Juventus non potrà vincere anche tutti gli scudetti del prossimo quinquennio e che questo straordinario ciclo di successi è destinato a giungere al termine, ma se la dirigenza bianconera continuerà ad anticipare gli avversari sul mercato programmando sempre il proprio futuro con grande competenza e scegliendo i giovani migliori, anche i soldi investiti dalle rivali potrebbero non bastare.

Immaginare già una coppia difensiva Rugani-Caldara tra un paio di anni pronta a prendere l'eredità di quella composta oggi da Bonucci-Chiellini rende sicuramente meno ansioso lo sguardo al futuro dei tifosi bianconeri, anche in vista degli 'umani' cambiamenti e rinnovamenti di fine ciclo.

Per fermare questa Juve, agli avversari non basteranno solo nuovi investimenti ma servirà una vera programmazione da contrapporle.

Servirà operare e ragionare da Juve.

Perchè anche come recentemente ribadito da Hernanes dalla China: 'la Juve non è solo una squadra. E' un'azienda che non sbaglia un colpo!"













@stefanodiscreti