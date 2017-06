sottolineo mai

"L'obiettivo primario è quello che è nel Dna della Juventus, ovvero lo scudetto, poi dopo c'è la Coppa Italia e la Champions."Le parole rilasciate ieri da Mister Allegri meritano una riflessione a parte, la copertina di giornata.Se le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus nascondono una strategia mediatica condivisa per diminuire la pressione europea su giocatori e dirigenza nella prossima stagione allora possono anche essere accettabili.Altrimenti no. Assolutamente.Sarà anche nel DNA della Vecchia Signora privilegiare il Campionato, ma dopo 6 scudetti consecutivi c'è l'obbligo di chiudere il ciclo con un successo europeo che manca ormai da 21 anni.Un'eternità se ti chiami Juve.Vincere è l'unica cosa che conta solo all'interno dell'Italia?Il capitano Buffon, probabilmente alla sua ultima stagione (sarà durissima rimpiazzarlo sia nei cuori che tecnicamente), merita di alzare la Coppa delle grandi orecchie al cielo.Sta prolungando la sua carriera solo per quello, per la sua ossessione. L'ossessione di tutto il popolo bianconero. Non si può continuare a fare finta di niente. Non si possono continuare a perdere finali come se niente fosse."Non capisco la delusione post-Cardiff".Mister ma fai sul serio?7 finali perse (di cui 5 consecutive), un trofeo internazionale atteso da oltre 20 anni e non capisci la delusione di esser umiliati sul campo dal Real Madrid?Non capisci il senso di impotenza nel vedere Bale, Morata, Asensio entrare dalla panchina a fronte di un Lemina qualsiasi??"Dopo Cardiff ho pensato di mollare, ma restare era la scelta giusta". Vero, verissimo.Giustissimo proseguire ancora insieme anche se come scritto su ilbianconero.com, al posto della dirigenza, avrei aumentato la parte variabile del tuo contratto e non il fisso (stimolo per entrambi) ma la permanenza deve avere un solo scopo, un solo obiettivo:tornare a vincere la Champions League.Se non si alza l'asticella ora, quando?"Il mio nuovo modello? Il Bayern. Due finali perse, alla terza ha vinto".Questo paragone ci può anche stare, ma è la proprietà che deve pensarla come i tedeschi.Dopo la delusione per le sconfitte di Champions, i bavaresi hanno acquistato ogni anno 2-3 top di livello mondiale (Neur, Robben, Ribery, Kroos tanto per citarne alcuni) senza mai,, cedere titolari.Se davvero si vuole emulare i bavaresi bisogna farlo in primis nella mentalità internazionale e negli investimenti.Non manca tanto alla Juventus per stare al passo delle altre superpotenze europee (a dire la verità senza le cessioni di Vidal e Pogba la Vecchia Signora le avrebbe già eguagliate da tempo...).Serve un'ulteriore sforzo economico, senza alcun sacrificio tecnico.Serve un mercato alla Capello.2-3 acquisti di livello internazionale, qualche giovane di belle speranze e stop.Douglas Costa rientrerebbe nella prima categoria così come Schick nella seconda.N'Zonzi nè nella prima nè nella seconda.A centrocampo alla Juventus serve top player del livello di Vidal, Nainggolan, Strootman, Kroos altro che N'Zonzi.Un centrocampista di livello mondiale tra quelli sopra citati, Douglas Costa e un vice Higuain di grande esperienza internazionale (perchè non Ibrahimovic?).Che altro chiedere dopo? Nulla.Poi lo sanno tutti che la vittoria in Champions può sfumare per un rigore mancato, un palo, un'espulsione, un infortunio e quindi non è programmabile nella certezza di vittoria, come invece un campionato nazionale.Ma non fissare la Champions League come obiettivo primario è follia, se non all'interno di una strategia psicologica per abbassare la pressione mediatica.Ah dimenticavo, ovviamente il discorso di crescere acquistando 2-3 top vale solo se ovviamente non si cede nessun big tra i titolari (come invece fatto con Vidal e Pogba nelle passate stagioni).Altrimenti, come nel gioco dell'oca, si riparte da capo.