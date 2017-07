Diciamolo.In questo momento la priorità massima del mercato bianconero è un rinforzo di livello a centrocampo. I tifosi aspettano solo quello.La partenza di Vidal di 2 stagioni fa non è mai stata rimpiazzata davvero fino in fondo dalla dirigenza bianconera, anche perchè il cileno è il top nel suo ruolo.Marotta ha ribadito la necessità di inserire in rosa un rinforzo di esperienza a centrocampo.Aggiungiamo noi, esperienza ma soprattutto qualità.Ribadiamo quanto scritto la volta scorsa , in questo momento la formazione di Allegri può esser migliorata solamente con l'inserimento di 2 titolari:un terzino destro e un centrocampista di livello internazionale.Mentre per il terzino destro, la presenza di De Sciglio (da recuperare soprattutto psicologicamente) e Lichtsteiner (da centellinare) garantiscono comunque alternative che possono comunque mantenere un livello accettabile (con anche le possibile varianti riguardanti lo spostamento sulla fascia di Barzagli o la spregiudicatezza di un arretramento di Cuadrado) a centrocampo ha senso mettere mani ai cordoni della borsa solo se dinanzi l'acquisto di un top player.Altrimenti, l'abbiamo visto anche nell'amichevole contro il PSG, priorità massima al reinserimento di Marchisio.Il Principino, se totalmente recuperato fisicamente, non ha nulla da invidiare agli N'Zonzi vari accostati alla Juventus in questa sessione di mercato. Anzi.Se Allegri confermerà il modulo della scorsa stagione (e non abbiamo motivi per pensarla diversamente), un Marchisio totalmente in condizione, nei 2 di centrocampo, può tranquillamente ricoprire sia il ruolo di Khedira che quello di Pjanic.O si compra un Top allora o tanto vale la pena restare così.Per esser competitivi nel campionato italiano basta l'attuale rosa.Per il salto di qualità in Champions League servono invece solo top Player.Non ci sono mezze misure né compromessi.@stefanodiscreti