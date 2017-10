Vittoria in relax, ma dietro...



Dovevano essere 3 punti facili per la Juventus contro la Spal e così alla fine è stato, anche se con qualche patema di troppo soprattutto nel periodo intercorso tra il 2 a 0 del primo tempo e il 3 a 1 di metà ripresa. Tutto però giustificabile dal turno infrasettimanale di campionato, pieno come da tradizione di turnover, e dai cali di tensione collegati ad un torneo sempre meno stimolante e non competitivo. Ancora una volta il momento più emozionante della gara, come spesso capita da inizio stagione, è stato quello relativo alla chiamata del Var; parliamo ovviamente dell'episodio in relazione al gol del possibile 2 a 2 giustamente annullato per netto fuorigioco ma con l'attesa per la conferma della decisone di alcuni minuti a regalare quel momento di massima adrenalina della serata.



JUVE, CHE ATTACCO - Va sicuramente sottolineato che tutti i gol realizzati dai bianconeri nel corso della sfida sono stati di pregevole fattura, in particolare quello in apertura di Bernardeschi, un vero gioiellino. Quasi da PlayStation. Belli anche i gol che hanno sbloccato Dybala su punizione e Higuain in mischia. Bello il guizzo in chiusura di Cuadrado ma soprattutto il relativo assist di Douglas Costa, assai simile a quello che in Juventus-Sporting di Champions League ha regalato a Mandzukic nel finale di gara il pallone del fondamentale gol vittoria.

Contro la Spal è arrivata la conferma della tendenza stagionale della Vecchia Signora; non più una difesa bunker (a prescindere da chi va in campo) ma una squadra che, anche se si addormenta troppo spesso, è capace di viaggiare in campionato ad una stratosferica media di oltre 3 gol segnati a partita. Un attacco dalle potenzialità e dalle varianti offensive incredibili. E sta anche per tornare Pjaca



IL RIGORE DI KOLAROV - In vetta ancora una volta (come praticamente quasi sempre capita ormai da inizio stagione, scontri diretti a parte) hanno vinto nuovamente tutte le prime 5 in classifica. E anche qui l’emozione vera di giornata in fondo ce la regala il Var e il suo utilizzo random, a volte davvero incomprensibile. Che cosa sarebbe successo se avessero fischiato a favore della Juventus il rigore decisivo pro giallorossi in Roma-Crotone senza riguardare la dubbia decisione al Var? Di cosa si parlerebbe oggi su social, media e giornali?

Delle prodezze di Mertens? Di quelle di Suso? Della Lazio che non si ferma più o semplicemente solo di un campionato falsato pro Juve nonostante la "moviola in campo"? La risposta è sin troppo facile. In un campionato sempre più sbilanciato tra le squadre di vertice (che giocano un campionato a parte) e il resto del torneo, l’effetto Var (ovvero il poco comprensibile criterio con il quale viene utilizzato piuttosto che no) è davvero la cosa più emozionante e sorprendente di questo avvio di stagione; ovviamente fino a quando non favorirà la Juve. Poi tutti scenderanno dal carro.



@stefanodiscreti