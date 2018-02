Il terzino della Juventus Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Il Napoli è una grande squadra ma non so cosa i giocatori abbiano nella testa. Noi vogliamo vincere tutto, il campionato, la Champions e la Coppa Italia. Siamo contenti del ritorno di Dybala perché per noi lui è un giocatore importantissimo: con la sua qualità alzeremo il livello del nostro gioco". Sui rumors di mercato: "Io non guardo i giornali, sono sempre concentrato sul mio lavoro sul campo: al momento l’unico contratto che ho è quello con la Juventus, quindi penso solo alla Juventus. Ho ancora due anni di contratto con i bianconeri". Sul mondiale: "Sarebbe un sogno, voglio impegnarmi per arrivare in Nazionale”.