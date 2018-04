Alex Sandro, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV al termine della partita persa per 3-0 dai bianconeri contro il Real Madrid.



SULLA PARTITA - "Ha vinto la squadra più preparata, abbiamo peccato in fase difensiva. Dobbiamo lavorare per migliorare".



EPISODI DECISIVI - "Queste cose succedono. Però come ho detto l'unica cosa da fare è lavorare. Ora dobbiamo pensare al campionato".