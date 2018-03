Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dalla conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno contro il Tottenham: "È una partita secca in uno stadio meraviglioso, dobbiamo giocare bene tecnicamente per creargli delle difficoltà. Dobbiamo sapere che in qualunque momento possiamo vincerla. Le partite sono diverse l'una dalle altre, all'Olimpico sapevamo le difficoltà della partita e dovevamo andare via con una vittoria che è stata ben accetta. Domani serve fare una partita diversa, ripetere la partita di Monaco è impossibile. Ci saranno sia Higuain che Dybala. Astori? Di Davide ho un ricordo bellissimo, ne sono state dette tante ed il pensiero è soprattutto per la famiglia e per sua figlia. Bisogna andare avanti e si deve ricordare per il ragazzo straordinario che era".