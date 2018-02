E' stato preso in estate, dopo le magie estive in Coppa Italia. E' stato lasciato a Pescara dove si credeva, con Zeman in panchina, potesse crescere immediatamente. Alla fine è stato portato alla casa base, in quella Juventus che per prima ha deciso di puntare su di lui. Neanche il tempo di mettere piede a Vinovo che... doppietta. Ferdinando Del Sole, classe '98 campano, cresciuto nel vivaio pescarese, sta vivendo un sogno: due gol all'esordio con la Prima Squadra, contro il Vigor Carpaneto. Un esordio senza maglie ma coi maglioni, in quelle partite che spesso per i big sono un fastidio, ma che per un baby talento sono tutto. E con quel mancino, sotto gli occhi di Dybala e Bernardeschi, ha incantato.



CORRE VELOCE - Quando si è giovani tutto corre più velocemente, con la lancetta dei minuti che si mangia velocemente quella lenta delle ore. E infatti, eccola lì, dopo la prima doppietta, la prima convocazione. Out Douglas Costa, out Cuadrado, out Dybala, nella lista per la sfida col Sassuolo c'è spazio per il piccolo Nando, che su Facebook, da fresco 20enne figlio dei social, esulta: "Non ci si può credere!" recita il messaggio postato su Facebook.



PUPILLO! - Massimiliano Allegri, quando uscì il suo nome in orbita Juve, disse: "Mi piace, lo seguo da un po'". Quando per "seguire" non si intende, ovviamente, nessun termine social, ma solamente osservare un talento, guardare le partite. Dove brillava il talento di Del Sole, fidanzata con la figlia di una grandissima amica di Allegri. "Non ci ho messo assolutamente lo zampino" dichiarò in estate circa il suo trasferimento. C'è il suo zampino, però, nella convocazione.



