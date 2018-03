Dopo aver espugnato Wembley Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa.



CAMBI IMPORTANTI - "Lichtsteiner e Asamoah quando sono entrati hanno dato ampiezza al gioco. L'hanno vinta i ragazzi, sotto 1-0 potevamo allungarci invece così non è stato. Nel primo tempo abbiamo sofferto sulle palle in uscita e li dobbiamo migliorare".



SVOLTA - "Le gare di sofferenza fanno parte della stagione, serve più pazienza in fase di palleggio. Sabato abbiamo dato una svolta, ora siamo contenti per il passaggio del turno e abbiamo tre possibilità per dare un'impronta al campionato, una mazzata. Da venerdi pensiamo all'Udinese, domenica dobbiamo vincere. La Juventus, al netto di stasera, stava conducendo un'ottima stagione. In Champions può succedere di tutto, la voglia di passare stasera poi è stata grande".



SOGNI JUVE - "Siamo ai quarti, ora vedremo chi ci capiterà. Dal primo anno qui dico che l'ambizione è arrivare fino in fondo, sapendo che ci sono squadre importanti. Il Real Madrid e il Barcellona sono le favorite per la vittoria. Noi abbiamo l'ambizione di vincerla e poi non dimentico il Bayern che quest'anno sarà noioso".



HIGUAIN E DYBALA - "I gol di stasera importanti per loro ma tutti hanno fatto una grande gara, a partire dai difensori che hanno difeso bene in fase di uno contro uno. Dybala è importante, è giovane, sta crescendo molto e si sta affermando anche in Europa. E' importante per lui e per la Juventus".



LIVELLO JUVE - "Siamo abituati a queste partite, dobbiamo esserlo. Serve solo più serenità, la Juventus ha una storia in Europa. Le finali possono andar male ma siamo cresciuti molto, l'indicatore arriva da queste partite. Segreti non ce ne sono, la sfida è con noi stessi, dobbiamo metterci in discussione tutti i giorni".



IMPRESA - "Vincere in un tempio non capita tante volte nella vita e Wembley lo è. I ragazzi hanno regalato una soddisfazione ai tifosi, alla società e anche a me".