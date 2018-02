Massimiliano Allegri, ha analizzato ai microfoni di Premium Sport il successo nel derby contro il Torino: "La Juventus martedì ha giocato una gara dove abbiamo sbagliato molto tecnicamente dopo il 2-0 e abbiamo comunque avuto più occasioni di loro e dovremo andare a Londra nelle migliori condizioni. La Juve è forte, ha dei giocatori straordinari, stiamo lottando in tutte le competizioni e negli ultimi tre anni abbiamo saltato solo 4 partite in Champions al secondo anno. Poi se una volta si fa 2-2 col Tottenham non è una tragedia. Oggi non è stata una risposta, oggi è stata una grande partita e sono orgoglioso dei ragazzi e di allenare questo gruppo: ci siamo divertiti nelle difficoltà. Abbiamo fatto bene contro un Torino tosto che in casa non aveva ancora preso gol con Mazzarri. La gara di Dybala? Ha fatto una buona mezz’ora, è indietro di condizione ma tecnicamente ha fatto bene. Sono contento di lui come di tutto il gruppo. Ora in settimana rientreranno quelli fuori e riprenderemo il cammino. Andrò a vedere il Napoli? No ora mangio perché ho fame, poi dopo guarderò le partite. In quel momento dovevo scegliere, o far fare a Dybala per 90 minuti ma mi sembrava rischioso oppure doveva farlo Douglas Costa. E così abbiamo creato una superiorità in mezzo al campo e abbiamo fatto bene. Alex Sandro nel tridente offensivo? Ha fatto una buon partita così come Sturaro che ha dato intensità e pressione. Stanno crescendo tutti, abbiamo fatto tanti punti in campionato, siamo in corsa per la Champions e abbiamo fatto un bel passo per la finale in Coppa Italia. Poi ci dicono che giochiamo male ma quello che conta è competere sempre per tutto. Cosa mi ha infastidito di più dopo il Tottenham? Il fatto che in una gara dove abbiamo giocato male tecnicamente abbiamo difeso molto ma in tutto questo abbiamo avuto sei occasioni importanti contro le tre degli inglesi. E comunque era un ottavo di Champions, il calcio è opinabile ma le critiche mi stimolano molto e mi divertono. Buffon fuori dopo le critiche in Champions? È stata una scelta concordata, non è la prima volta che Gigi viene criticato ma avevamo già programmato di farlo riposare e domenica rientrerà in porta”.



Il tecnico dei bianconeri ha parlato anche a Sky Sport: '​Mi aspettavo una gara del genere sul piano di tecnica e palleggio, cosa mancata martedì con molti errori. Questa era la quinta trasferta su sette match, era importante vincere con un Torino imbattuto in casa anche a livello di gol. Questi ragazzi hanno grandi valori tecnici e morali. Higuain e Bernardeschi hanno preso due colpi. Da mercoledì riprenderemo al completo. La squadra sta bene, abbiamo fatto una gara diversa con superiorità in mediana. Questa è la Juventus più forte che hai allenato? No. Sono squadre diverse. Il primo anno ho ereditato una squadra molto forte, poi ci sono stati cambiamenti con cambio di fisionomia. Nel secondo anno avevamo molta sostanza e poca tecnica, vincendo 25 gare su 26. Non ci tiravano mai. Ora siamo diversi, dobbiamo migliorare a livello di palleggio. Benatia ha fatto 10 partite ottime, va sfruttata la condizione di un giocatore. Benatia doveva rifiatare, e Rugani ha fatto bene. Daniele si è ben disimpegnato in palleggio, bisogna essere più spensierati, perchè la tecnica c'è. Napoli? Facciamo i complimenti a loro che stanno facendo un grandissimo campionato. Il nostro obiettivo è riempire il calendario, perchè allenarsi poi porta noia. Siamo dentro tre competizioni e dobbiamo andare in fondo, loro hanno solo il campionato, quindi...".