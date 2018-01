Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il successo dei bianconeri sul campo dell'Atalanta nella prima parte del doppio confronto della semifinale di Coppa Italia: "È una vittoria importante, costruita nel primo tempo dove la squadra ha giocato un buon calcio. Poi c'è stato il ritorno dell'Atalanta. Vincere qui è sempre complicato ma negli ultimi cinque minuti ci siamo un po' incasinati. È un passo verso la finale anche se c'è da giocare la gara di ritorno. I ragazzi hanno fatto 45 minuti molto bene. Nel secondo tempo abbiamo difeso in maniera ordinata. Potevamo essere più bravi a far girare il pallone, invece sotto pressione ci siamo un po' persi. Potevamo gestire meglio la partita. Ilicic senza punto di riferimento in avanti si abbassava molto ma fino a cinque minuti dalla fine non hanno fatto tiri in porta. Buffon? Non è che ha disimparato in questi 40 giorni. Sono contento per Gigi. È stata una bella vittoria. Higuain oggi ha giocato molto bene tecnicamente, ha fatto una partita straordinaria e ha fatto anche gol". Su Pjanic: "Ha fatto una buona partita. Ogni tanto, come nel secondo tempo, bisognava aprire di più. Su quello si lascia un pochino andare e invece era un momento della partita dove bisognava aprire il gioco ma c'era un po' di stanchezza. Tottenham? Saremo pronti a giocare. Intanto pensiamo al Sassuolo, altra gara da vincere, e poi avremo la Fiorentina. Pensiamo una gara alla volta". Infine un domanda sul dualismo tra i pali: "Chi gioca domenica? Buffon è rientrato e gioca lui. Si è riposato 45 giorni, è rientrato in modo perentorio facendo una grande partita".