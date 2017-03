Carlo Ancelotti e Arturo Vidal hanno appena frantumato l'Arsenal negli ottavi di finale di Champions League. Dopo il 10-2 rifilato in due gare ai Gunners, i due, entrambi ex della Juventus, hanno parlato delle loro aspettative sul cammino europeo e dei desideri per gli incontri futuri, con pareri decisamente contrastanti.



Ancelotti: "Una sfida col Real ai quarti? No, il Real Madrid mi piacerebbe vederlo in finale a Cardiff. Noi abbiamo le potenzialità per arrivarci, ma a volte sono i piccoli dettagli a decidere le partite".



Vidal: "In finale io spero di trovarci la Juventus. Con il Porto hanno dimostrato di voler vincere la Champions e hanno praticamente già un piede nei quarti dove sono certo che ci saranno anche loro".