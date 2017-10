Kwadwo Asamoah, esterno della Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri ai microfoni di Juventus Tv.



SULLO SPORTING: "Andiamo a Lisbona per vincere. Vogliamo portare a casa 3 punti che significherebbero molto probabilmente qualificazione. Sappiamo però che non sarà facile, lo Sporting gioca bene specialmente in casa."



SUL MATCH DI MILANO - "Abbiamo giocato bene, senza prendere gol ed è importante. Sono molto contento, della prestazione mia e della squadra: sono partite difficili queste, tornare a casa con i tre punti è una grande cosa. L’azione del secondo gol? Ho visto lo spazio per un filtrante, l'ho fatto partire, e poi Dybala ha fatto un grande velo. Tutto, però, sarebbe stato inutile se Higuain non avesse segnato il gran gol che ha fatto."



SEMPRE A DISPOSIZIONE - "Sono felice come sempre, di essere qui: vincere con la Juve è incredibile, e se dovessi raccontare tutte le mie soddisfazioni in bianconero sarebbe un discorso troppo lungo. Sono sempre a disposizione, ogni volta che sono chiamato in campo cerco di dare il massimo."