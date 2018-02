Spunta una prima ipotesi per la data di recupero: secondo Premium Sport il giorno X per disputare Juventus-Atalanta potrebbe essere mercoledì 14 marzo.: troppa la neve caduta nelle ultime ore su Torino, neve che ha reso impraticabile il terreno dell'Allianz Stadium. Dopo un ultimo sopralluogo l'arbitro Mariani, con i due capitani Buffon e Toloi, ha optato per il rinvio del match: le condizioni del campo e atmosferiche avrebbero messo a rischio l'incolumità dei giocatori.Vincere, per mettere ancora pressione al Napoli capolista: latorna in campo all'Allianz Stadium per la 26esima giornata di Serie A e lo fa contro l', reduce dall'eliminazione in Europa League contro il Borussia Dortmund.I precedenti tra le due squadre sono tutti a favore della squadra di Allegri:, anche se le ultime due sono terminate entrambe con il risultato di 2-2. Storicamente poi, la trasferta di Torino è ostica per, rimediando da allora tre pareggi e 17 sconfitte.Ai precedenti si aggiungono le statistiche di questa stagione: sei vittorie su sei nel 2018 in campionato per la Juventus, solo tre per l'Atalanta (due pareggi, una sconfitta) che però può contare su un buon trend in trasferta: la squadra di Gasperini è imbattuta da sei partite lontano da casa, quattro vittorie e due pareggi.