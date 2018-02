Semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta: fischio d'inizio alle 17.30, arbitra Fabbri (assistenti Alassio-Del Giovane, IV Uomo Massa, VAR Valeri, AVAR Vuoto), su Calciomercato.com tutti gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO



87' - Manata di Mandzukic a Caldara, giallo per l'attaccante della Juventus.



78' - Duro intervento di Alex Sandro, ammonizione per il terzino bianconero.



74' - Matuidi cade in area dopo contatto con Mancini, che lo sbilancia alle spalle: Fabbri non ha dubbi e assegna il rigore, il Var conferma. Decisione dubbia.



69' - Masiello stende in scivolata Douglas Costa e rimedia il cartellino giallo: era diffidato, salterebbe l'eventuale finale.



50' - Matuidi ferma Ilicic a centrocampo: giallo per il centrocampista della Juventus.



PRIMO TEMPO



46' - Giallo per simulazione a Pjanic: il bosniaco cade in area nerazzurra dopo un contatto con il difensore, ma l'arbitro non assegna correttamente il rigore e ammonisce il centrocampista della Juve.



35' - Ammonizione per il Papu Gomez per un intervento da dietro su Lichtsteiner.



27' - Velo di Mandzukic in area, Masiello tocca il pallone con la mano in una dinamica simile a quella che ha portato al rigore per l'Atalanta nel match d'andata. Fabbri non concede il penalty, il Var non interviene.



13' - Cartellino giallo per Chiellini: duro intervento del centrale bianconero su Caldara (piede a martello sulla caviglia), l'Atalanta invoca il cartellino rosso ma l'arbitro Fabbri ammonisce il difensore della Juventus. Chiellini era diffidato, salta la finale.