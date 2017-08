In casa Lazio c'è un re che spaventa la Juventus: Ciro Immobile. L'attaccante ha totalizzato 8 gol nelle amichevoli estive, come riporta il Corriere dello Sport. Ciro é sempre più al centro del progetto Lazio: dall'anno scorso sembra non aver mai staccato la spina. Contro il Malaga ha chiuso il match da capitano, all'interno dello spogliatoio è considerato un vero e proprio leader. Anche nella complessa vicenda Keita é entrato da protagonista: insieme a Lulic, capitano della squadra, é andato a parlare con il senegalese a margine del famoso tweet in ritiro. Ai compagni trasmette voglia, umiltà e fame di gol: la Juventus è avvertita, Ciro Immobile l'ha messa nel mirino.