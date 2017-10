Un consiglio alla Juventus: attenzione a non fermare troppe volte il gioco. Attenzione a non spezzettarlo. Attenzione a non concedere calci di punizione. La Lazio si conferma squadra da record anche in questo: 8 gol della squadra di Inzaghi da inizio campionato arrivano infatti da palla inattiva. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico dei biancocelesti sfrutta come nessun altro i calci piazzati. Si tratta del record provvisorio condiviso con il Napoli, segue l’Udinese con 7 e l’Inter a quota 6.