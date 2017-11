In un match valevole per la 12esima giornata di Serie A, la Juventus batte per 2-1 il Benevento e in classifica si porta a -1 dal Napoli, bloccato sullo 0-0 dal Chievo. Gara inaspettatamente difficile quella della squadra di Max Allegri, che parte bene (palo e traversa di Douglas Costa) e poi subisce all'improvviso il gol di Ciciretti su punizione al 19' (male Szczesny). Da quel momento i bianconeri (oggi con una maglia speciale per celebrare i 120 anni del club) si buttano alla ricerca del pari, ma con molta imprecisione. La rete dell'1-1 arriva al 57', con una bella girata di Higuain su assist di testa di Matuidi. Poi, al 66', Cuadrado segna la rete della vittoria su assist di Alex Sandro.