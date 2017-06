La Juventus ha già l'accordo con l'Arsenal per il portiere polacco Szczesny,rientrato a Londra dopo il prestito biennale alla Roma. Il giocatore arriverà a Torino come vice Buffon per 15 milioni di euro firmando un contratto quadriennale da 4 milioni più bonus come riporta la Gazzetta dello Sport. La trattativa è chiusa ma la Juventus sta aspettando a vedere come si evolve la situazione Donnarumma perchè in caso di apertura del Milan a una sua cessione è pronta a valutare l'opportunità di prendere il baby portiere rossonero magari in uno scambio con Neto.