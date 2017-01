E' la Juventus l'ultima della big a scendere in campo per chiudere il programma della 19esima giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone di andata. Gli uomini di Massimiliano Allegri, già campioni d'inverno ospitano allo Juventus Stadium il Bologna che, proprio come i bianconeri, aveva saltato l'ultima partita del 2016 contro il Milan per l'impegno che ha visto i rossoneri trionfare proprio contro la Juventus nella Supercoppa Italiana.



Sosta lunga per l'11 allenato da Roberto Donadoni che recupera Maietta e Rizzo, ma dovrà fare a meno di Verdi ancora lontano dai campi da gioco. Più scelta avrà invece Allegri che non ha a disposizione Lemina e Benatia volati in Coppa d'Africa, ma che potrà contare su un reparto d'attacco al gran completo.



La Juventus ha perso solo una delle ultime 27 sfide contro il Bologna e nelle ultime cinque ha subito un solo gol. In caso di successo la Juve stabilirebbe il nuovo primato in Serie A di 26 vittorie in casa di fila, migliorando un record già suo di 25 gare fra l'agosto del 2013 e il dicembre del 2014. Il Bologna ha sconfitto il Pescara nell’ultimo match esterno disputato e la vittoria lontano dal Dall’Ara mancava da ben 14 turni. Gonzalo Higuaín ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro il Bologna così come Sami Khedira che ha trovato il gol in Serie A proprio nel match d’esordio: Juventus-Bologna 3-1 del 4 ottobre 2015.