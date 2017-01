Gianluigi Buffon si è allenato a parte questo pomeriggio a causa del persistere di unoche ieri gli ha impedito di allenarsi con il resto della squadra. Le condizioni del numero uno della Juventus e della nazionale al momento non destano preoccupazione ma, come si legge su il bianconero.com , se le condizioni del portiere non dovessero migliorare nei prossimi giorni potrebbe scattare un campanello d’allarme in vista del primo match del 2017 contro il Bologna.