Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport a due giorni dall'impresa di Wembley contro il Tottenham: "Dopo la prima fase della stagione, in cui mancava un po' la fame, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo ritrovati. Ci siamo detti che in quel modo non andava, che avremmo dovuto cambiare, probabilmente eravamo un po' appagati. Il sorpasso sul Napoli? Ci pensiamo, ma noi siamo abituati a pensare partita dopo partita. In ogni caso la prossima settimana potrebbe essere molto importante".