Con due giganti così, uno contro l’altro armati, le scintille non erano neanche quotate. Marcare il Gallo Belotti, si sa, è impresa difficile anche per i fisici più robusti ed è altrettanto complicato contenere l’esuberanza di Giorgio Chiellini. Ieri, però, c’è stato un momento della battaglia che ha superato i limiti e fatto infuriare più di un tifoso granata: il difensore ha sbracciato oltre il consentito, l’attaccante è finito a terra mani in faccia, l’arbitro ha lasciato correre e i social sono insorti. Scontro ruvido più polemica assortita, immancabile nel menu del derby della Mole.



PROVA TV? - È accaduto nel secondo tempo, minuto tredici: mentre Belotti provava a difendere palla, ecco il Chiello arrivare e colpirlo con una manata più o meno ad altezza del volto. Un intervento dettato più da irruenza mista a scompostezza che da voglia di far male, ma comunque meritevole di un cartellino giallo. L’arbitro Orsato, che ha condotto la gara all’inglese, non ha visto o ha semplicemente valutato l’intervento come regolare: per questo, ha lasciato correre, senza ravvisare alcun fallo. Il mancato fischio ha prodotto qualche protesta in campo, neanche troppo vibrante, ma la furia si è scatenata altrove, in rete. Una pioggia di post e tweet di proteste per il mancato intervento della tecnologia. Ovviamente, anche l’arbitro Irrati al Var ha visionato l’intervento e, valutandolo non da condotta violenta e quindi non passibile da rosso, non era (da regolamento) nelle condizioni di correggere la decisione di Orsato.



LA PROCURA - La rabbia in rete è proseguita con una richiesta di prova tv e su questo terreno la palla passa subito alla procura federale. Come scrive la Gazzetta dello Sport, è probabile che il procuratore Pecoraro decida di segnalare l’intervento al giudice sportivo che a quel punto dovrà sentire Orsato e Irrati: se uno dei due avrà valutato il contatto, allora la prova tv finirebbe come per Benatia-Pavoletti (nulla di fatto).