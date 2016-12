Caldara e Gagliardini sì, Conti non ancora. Come scrive Tuttosport, il difensore e il centrocampista dell'Atalanta hanno convinto la Juventus, mentre il terzino è ancora sotto osservazione. E considerando che per il futuro la società bianconera potrà contare su Pol Lirola, non è così scontato un investimento per il laterale classe '94.