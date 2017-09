L'attaccante della Juventus Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In queste ultime due settimane ho lavorato bene e mi è servito per raggiungere un buono stato di forma. Stiamo raggiungendo ottimi livelli lavorando con grande determinazione. Fin qui in campionato siamo andati bene, ma sappiamo che c'è qualcosa da migliorare, ci impegniamo per fare bene. I consigli di Allegri sono utili, vogliamo essere la squadra che siamo sempre stati. Bisogna dare tutto. Il modulo conta fino ad un certo punto: a fare la differenza è la voglia di sacrificarci. Dobbiamo sognare sempre in grande. Dybala? Ha tutto per diventare sempre più forte. Fra l'altro, stiamo lavorando ad un'esultanza insieme. Addio? Non ho mai pensato di lasciare la Juventus. Sono felice qui e voglio continuare in questo grande club".