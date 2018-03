Squadra che vince, non si cambia. Dietro alle vittorie della Juventus c'è una società forte. Secondo Tuttosport, il club bianconero ha già deciso di confermare in blocco tutta la dirigenza. Dal presidente Andrea Agnelli al suo vice Pavel Nedved passando per l'amministratore delegato Giuseppe Marotta (corteggiato dalla Figc) al direttore sportivo Fabio Paratici, che interessava al Paris Saint-Germain.



Rinnovo in blocco, accordo totale e firme imminenti per tutti i dirigenti juventini. I contratti sono stati discussi senza grossi problemi e in questo momento c'è accordo totale su qualsiasi punto. Tuttavia, le firme non sono state ancora messe sulla carta: cerimonia che potrebbe avere un’ottima visibilità mediatica e accadrà, molto proabilmente, tra un paio di mesi. Ingaggi? Tutti indicati con la cifra lorda nella relazione finanziaria riferita alla stagione 2016/17. Facile pensare che ci siano stati degli aumenti negli ingaggi, anche in funzione degli ultimi risultati.