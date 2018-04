Douglas Costa, esterno della Juventus, ha commentato a JTV il pareggio dei bianconeri contro il Crotone.



SULLA PARTITA - "Una partita difficile, non ci siamo espressi con la solita fluidità. Dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 90' minuti. I miei assist? Sono contento, ma oggi servivano i tre e non sono arrivati".



SUL NAPOLI - "Sarà una grande partita, due squadre brillanti che lotteranno per vincere: speriamo di essere noi a trionfare".