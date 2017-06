Oggi attesa la definizione del ritorno di Budimir a Crotone, che aspetta anche Merida (Osasuna). In difesa sale Djimsiti (Atalanta), si seguono Emerson Santos (Botafogo) e Faraoni (Udinese). Il Genoa se parte Perin valuta Cordaz (Crotone) e Mannone (Sunderland), chiesto alla Juve Mandragora, in mediana si tratta anche Bisoli (Brescia, derby con la Samp). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Spal per la porta prova a definire Meret (Udinese) in prestito e Radunovic (Atalanta), per la fascia piace D’Alessandro (Atalanta, ci sono pure Verona e Genoa). Idea Mattiello (Juve).