Cresce l'ottimismo in casa Juventus per il recupero di Paulo Dybala. L'attaccante argentino sta bruciando le tappe e potrebbe essere in panchina già nella sfida d'andata di Champions League all'Allianz Stadium contro il Tottenham del prossimo 13 febbraio. I controlli degli ultimi giorni hanno infatti evidenziato un netto miglioramento, con la cicatrice che si è completamente riassorbita dopo la lesione muscolare alla coscia destra subita a Cagliari nella sfida di campionato dello scorso 6 gennaio. L'attaccante bianconero inizierà domani ad aumentare i carichi di lavoro e ha messo nel mirino il rientro in gruppo: la Joya potrebbe infatti aggregarsi ai suoi compagni già a partire dalla prossima settimana.



TOTTENHAM - Dybala potrebbe essere convocato per la sfida contro gli Spurs: difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto, mentre appare più probabile un impiego a gara in corso. Nei prossimi giorni, lo staff medico bianconero valuterà i miglioramenti del calciatore per capire quando l'argentino potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.