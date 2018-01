Paulo Dybala è al lavoro per recuperare dall'infortunio muscolare patito lo scorso 6 gennaio a Cagliari. Ieri l'attaccante argentino della Juventus ha fatto visita (a Sacile, in provincia di Pordenone in Friuli) al "guru" Giuliano Poser, professore specializzato in medicina dello sport, che ha cambiato la vita alimentare al connazionale Messi del Barcellona.



CON CHIELLINI - La Joya spera di tornare in tempo per la gara d'andata in Champions League contro il Tottenham, in programma il prossimo 13 febbraio. Come si legge su Tuttosport e sulla Gazzetta dello Sport, pare che con Dybala ci fosse anche Giorgio Chiellini, ma resta il fatto che il numero 10 della Juventus non vuole lasciare nulla di "inevaso" per poter tornare il prima possibile a dare una mano ai suoi compagni di squadra.