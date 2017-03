Ottavi di finale in archivio, è tempo di bilanci. I primi due capitoli della fase a eliminazione diretta di Champions League hanno regalato più di una sorpresa. A partire dalla rimonta del Barcellona, passando per il successo del Leicester, arrivando alla serata magica del Monaco, capace di terminare anzitempo la corsa verso Cardiff del Manchester City. Venerdì alle 12, nel sorteggio di Nyon, la Juventus conoscerà la sua avversaria nei quarti di finale (andata 11 o 12 aprile, ritorno il 18 o il 19 aprile), non mancano le insidie.



EVITARE CARLETTO - Le più pericolose, neanche a dirlo, sono Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona, tre squadre abituate a questi palcoscenici, guidate tra tre allenatori che sanno come si fa ad alzare la coppa, con in rosa giocatori del calibro di Lewandowski, Ronaldo e Messi, capocannoniere di questa edizione di Champions con 11 gol. In seconda fascia c'è l'Atletico Madrid, meno devastante rispetto agli anni scorsi ma terribilmente compatto, secondo il Simeone pensiero. In terza ci sono i ragazzi terribili del Monaco, del meraviglioso Mbappé e del ritrovato Falcao, e il Borussia Dortmund di Aubameyang, a segno 29 volte in 29 partite tra Bundesliga ed Europa. In Champions League nessuna sfida va presa sottogamba, ma l'avversario meno temibile è senza dubbio il Leicester: Buffon ha ragione a dire che i ragazzi di Shakespeare non hanno nulla da perdere, ma le Foxes sono le meno attrezzate e meno esperte, inutile negarlo. Per la Juve sarebbe un sorteggio più che gradito.



LE QUALIFICATE

Bayern Monaco *****

Real Madrid *****

Barcellona *****

Atletico Madrid ****

Borussia Dortmund ***

Monaco ***

Leicester**