Allegri ritrova due pedine nello scacchiere bianconero. Howedes ha risolto il problema muscolare e potrebbe giocare già domenica contro il Benevento. Ancora out Benatia, che oggi sarà visitato alla caviglia per capire se potrà tornare a disposizione subito o dopo la sosta. Intanto il difensore tedesco ex Schalke ha giocato ieri in amichevole a Vinovo col Trino (Eccellenza piemontese).



PJACA VICE HIGUAIN - Nello stesso test Allegri ha provato al centro dell'attacco Pjaca, in campo per 50 minuti e autore di una doppietta (tiro di destro in area e colpo di testa su assist di Bernardeschi). Gli altri gol portano le firme di Douglas Costa (2) Rugani e Marchisio per il 6-0 finale. Reduce dall'infortunio al ginocchio destro dello scorso 28 marzo in nazionale, il giovane talento croato potrebbe scendere in campo anche con la Primavera bianconera domani pomeriggio contro la Fiorentina.



MATUIDI IN DIFESA? - Allegri sta pensando a una svolta tattica, ridisegnando la sua Juventus con un 3-4-2-1: Buffon; Barzagli (Rugani), Matuidi, Chiellini; Cuadrado, Pjanic, Khedira, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic; Higuain.