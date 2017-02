Alle 20.45, allo Juventus Stadium, la squadra di Massimiliano Allegri accoglie l'Empoli di Martusciello, chiamato a una prova proibitiva sul campo dei campioni d'Italia. Primi in campionato, Higuain e compagni vogliono continuare la loro striscia positiva, macinando punti per inseguire il sesto scudetto consecutivo: tradizione positiva con i toscani, che non vincono contro i bianconeri dal '99.



Il Pipita, da solo, ha segnato più di tutto l'Empoli in stagione: 19 gol per l'argentino ex Napoli, 15 per Maccarone e soci. Sempre vincenti allo Stadium, gli uomini di Allegri sono gli unici in Europa al pari della Roma; impresa quasi impossibile per il club toscano, squadra che ha tentato meno conclusioni in questo campionato (205) e che ha guadagnato un solo punto nelle ultime 4 gare.