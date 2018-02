Otto gol e otto assist in stagione e una centralità sempre più evidente negli schemi tattici di Mauricio Pochettino che, se può, non rinuncia mai alla sua classe e alla sue giocate. Se Harry Kane è l'uomo copertina del Tottenham Christian Eriksen è decisamente il faro e cervello del prossimo avversario della Juventus in Champions League.



QUANTI INTRECCI FRA MERCATO... - Un Eriksen finito spesso nel mirino della Juventus in ottica mercato. Il trequartista danese è stato vicino al passaggio ai bianconeri più volte nel corso degli ultimi anni. Prima quando scelse di firmare per il Tottenham dall'Ajax e poi, soprattutto, nel 2016 quando rinnovò il contratto con gli Spurs e il suo agente confermò il rifiuto verso molti top team (fra cui c'erano anche i bianconeri). Allegri non ha mai trovato in bianconero il trequartista che tanto aveva richiesto alla dirigenza e, anche nell'ultima settimana, i media inglesi hanno rilanciato l'interesse della Juve (che aveva osservatori a visionare la squadra di Pochettino) per lui in vista della prossima estate.



...E CAMPO - Ma la storia del trequartista danese con la formazione bianconera è ricca di intrecci anche sul campo e parte dal lontano 2010 quando nei sedicesimi di finale di Europa League trovò l'esordio nelle competizioni europee proprio contro la Juventus allora allenata da Zaccheroni. Un giovanissimo Eriksen entrò dalla panchina nel 2-1 deciso dalla doppietta di Amauri. Passò la formazione bianconera, ma il trequartista danese si prese una piccola rivincita in amichevole nell'estate 2017 quando a Wembley finì 2-0 con gol suo e di Kane. Martedì sera un altro capitolo sarà scritto, in attesa dell'estate e della riapertura del mercato.