Un'ala che arriva un'ala che va, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Douglas Costa la Juventus si muove anche in uscita: il nome è quello di Riccardo Orsolini, che come riferito da Sky Sport passa all'Atalanta. Le due società hanno trovato un accordo simile a quello che ha portato a Bergamo anche Spinazzola: per l'ex Ascoli si tratterà di prestito biennale, con diritto di riscatto in favore dell'Atalanta e controriscatto per i bianconeri. Orsolini all'Atalanta per fare esperienza tra Serie A ed Europa League: un prestito per crescere e tornare pronto per la Juve.