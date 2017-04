La Juventus prova ad affondare il colpo per Patrik Schick: ormai i dirigenti bianconeri sembrano essersi definitivamente convinti, quello dell'attaccante ceco della Sampdoria è un profilo da non farsi sfuggire. E Marotta e Paratici si starebbero muovendo per bruciare sul tempo l'agguerrita concorrenza attorno al calciatore.



Secondo Tuttosport l'operazione Schick vorrebbe ricordare per certi versi quella messa in pratica con Dybala, impostata a ridosso della finale di Champions 2015 (con l'attaccante argentino che addirittura assistette alla partita dalla tribuna per rientrare poi con il volo della squadra). E la Juve potrebbe contare anche sui buoni rapporti con la Samp, tanto è vero che l'operazione potrebbe allargarsi anche ad altri giocatori. Nel frattempo Marotta avrebbe già avuto un incontro con l'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Ferrero, per parlare di Schick. E pare che i bianconeri, per avere l'ex Sparta Praga, sarebbero disposti a lasciarlo un'ulteriore stagione a Genova. La Juve poi potrebbe fare leva anche sulla figura di Pavel Nedved, da sempre icona dei giovani calciatori cechi.



MOSSA SAMPDORIA - I blucerchiati, dal canto loro, non ci stanno a perdere il gioiellino su cui più di tutti hanno creduto e su cui hanno investito una cifra corposa in estate: circa 4 milioni, investimento decisamente fruttifero perchè al momento Schick vale sei volte tanto. Da Corte Lambruschini però credono che la sua quotazione di mercato possa salire ulteriormente. Ecco perchè la dirigenza doriana vorrebbe alzare il suo stipendio e contestualmente portare la clausola da 25 sino a oltre 40 milioni di euro (sempre secondo il quotidiano, i blucerchiati puntano a 42).