Già centrocampista di Juventus e Genoa, l'attuale responsabile marketing del Novara Marco Rigoni ha parlato del match che vedrà contrapporsi le due sue ex squadre a TuttoJuve: "Giocare contro la Juve è uno stimolo importante per tutti. Il Genoa ha ritrovato equilibrio grazie alla cura Ballardini. Per i bianconeri sarà una sfida insidiosa, più tosta e dura lo sarà per il Grifone. Il Genoa non arriva a Torino già battuto, è consapevole che affronterà la squadra più forte del campionato. Ballardini avrà preparato bene la partita cercando di tamponare per poi ripartire e far male. A parte il Napoli, con la Juve in Italia bisogna far così. Chiaramente la Juve è avvantaggiata in questo turno di campionato, il Napoli si è un po' complicato la vita e credo che i bianconeri manterranno sempre lo stesso passo".