Juventus-Genoa è il posticipo che chiude la 21esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Marco Di Bello di Brindisi (assistenti POSADO-DE MEO, quarto uomo CHIFFI, VAR MARIANI, AVAR SAIA), di seguito tutti gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO



85' Gomito alto di Galabinov, ammonizione anche per l'attaccante del Genoa.



84' Perin prova ad accelerare i tempi e rinvia senza il consenso dell'arbitro, che estrae il cartellino giallo.



72' Pandev interviene in maniera scomposta, ammonito.



67' Trattenuta di Alex Sandro, giallo per il brasiliano.



55' Mandzukic invoca un rigore: il croato cade in area rossoblù dopo una lieve spinta di Rosi sulla schiena, l'arbitro correttamente non giudica l'intervento da penalty e lascia correre.



PRIMO TEMPO



44' Ammonizione anche per Rosi.



25' Cartellino giallo per Spolli.



16' Regolare il gol di Douglas Costa: il brasiliano insacca sull'assist di Mandzukic, la revisione del Var conferma la bontà della posizione di partenza dell'esterno bianconero, tenuto in gioco da Laxalt.