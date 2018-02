La Juventus gioca d'anticipo sul mercato. A gennaio i dirigenti bianconeri non hanno regalato altri rinforzi ad Allegri, ma si sono portati avanti in vista della prossima campagna acquisti estiva.



DARMIAN NEL MIRINO - Tra i principali obiettivi c'è quello di riportare in Italia il difensore Matteo Darmian, classe 1989 scuola Milan ed ex Torino. Il terzino è sotto contratto fino a giugno 2019 col Manchester United di Mourinho, che ultimamente non gli sta dando troppo spazio.



PUNTO TERZINI - La Juve vuole passargli il testimone di Lichtsteiner, in scadenza di contratto a fine stagione, così come Asamoah. Darmian è destro di piede, ma può giocare anche a sinistra: proprio come De Sciglio e Spinazzola, che rientrerà dal prestito all'Atalanta. Rimane il punto interrogativo sul futuro di Alex Sandro.