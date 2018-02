Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Juventus dopo la prima tripletta realizzata in maglia bianconera. Ecco un estratto dell'intervista.



SASSUOLO - "Avevamo preparato la partita in modo da pressarli dal primo minuto: Allegri ci ha chiesto di essere aggressivi perché il Sassuolo è una squadra molto tecnica, ma segnare quattro gol nel primo tempo ha aiutato a indirizzare il match. Mancano ancora tante gare, ma questa è la strada buona".



HAT-TRICK - "Aspettavo questa tripletta: avevo già realizzato doppiette, sono molto felice di esserci riuscito e spero che non sia l’ultima. Mi piace molto quando i centrocampisti mi fanno arrivare palloni come quello, splendido, che mi ha fornito Marchisio sulla mia seconda rete. Quando arrivano assist del genere, sono tutte occasioni da rete importanti".



LOTTA SCUDETTO - "Sarà molto importante la gara con la Fiorentina di venerdì: non possiamo assolutamente permetterci di pensare alla Champions League, sarebbe un grandissimo errore. Concentrazione, cattiveria e senso di responsabilità sono le chiavi per il successo nel nostro cammino: mancano ancora molte gare allo scontro diretto con il Napoli, e quindi dobbiamo mantenere l’attenzione alta su ogni gara".



TOTTENHAM - "Prepareremo la gara a partire da sabato: in competizioni del genere cambia poco giocare la prima in casa o fuori, l’importante martedì sarà non prendere gol e provare a segnare, per poi giocarcela a Londra".