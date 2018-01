Tomas Rincon diventerà presto a tutti gli effetti un giocatore del Torino. Giocando sabato contro il Bologna la diciannovesima partita in questo campionato con la maglia granata, si è attivata la clausola che obbligherà Urbano Cairo a riscattare il centrocampista dalla Juventus per 6 milioni di euro. Un piccolo tesoretto che la società bianconera potrebbe però non avere a disposizione già in questa sessione di mercato.



Il Torino, infatti, sarà sì obbligato ad acquistare a titolo definitivo Rincon, ma non dovrà per forza farlo in questo mese di gennaio, ma avrà tempo di esercitare la clausola fino al prossimo giugno: la Juventus potrebbe quindi essere costretta ad aspettare ancora diversi mesi prima di incassare i 6 milioni di euro.