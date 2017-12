Il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic ha parlato in esclusiva a Tuttosport del futuro dell'ala della Juventus Marko Pjaca: "Abbiamo parlato nelle scorse settimane. È contento e carico per il ritorno in campo. Non spetta a me decidere se la soluzione migliore per lui sia andare in prestito. Per me la cosa più importante è che giochi abbastanza nei prossimi sei mesi. La Juve conosce la sua situazione e prenderà la decisione migliore".